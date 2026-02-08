Elazığ'nın çevre köylerinde çiçek hastalığı endişesi salgına dönüştü. Göz ve burun akıntısı, kabarcıklar ve kabuklu yaralarla kendini gösteren çiçek hastalığı 6 köyde hayatı kabusa çevirdi. Önlem alınarak 6 köy karantinaya alındı.

OLDUKÇA BULAŞICI

Elazığ'ın Çalık köyünde ilk olarak tespit edilen ve küçükbaş hayvanlar üzerinde hayati tehlike yaratan çiçek hastalığı kısa sürede müdahale edilmezse tüm sürüye bulaşarak ciddi kayıplara neden olabiliyor.

Çalık köyünde başlayan salgın, Büklümlü, Ulupınar, Bahçeli ve Bademli köylerinde de yayıldı, bölgede karantina uygulaması başlatıldı.

İŞTE BELİRTİLERİ

Çiçek hastalığı özellikle küçükbaş hayvanları etkilerken, yüksek ateş, halsizlik ve iştahsızlıkla kendini gösteriyor. Yüz, kulak, dudak çevresi, meme ve karın bölgesinde kabarcıklar oluşturan hastalık solunum yoluyla ya da hasta hayvanla temasla bulaşabiliyor.