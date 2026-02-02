Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yılında anma programı ve yapılacak mezarlık ziyaretleri dolayısıyla bir ilde eğitime ara verildi.

Kahramanmaraş Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kent genelinde düzenlenecek anma programları, vatandaşlar tarafından yapılacak kabristan ve taziye ziyaretleri dolayısıyla yoğunluk oluşabileceği belirtildi.

Bu nedenle resmi ve özel kademedeki okullarda eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Bu yıl 6 Şubat tarihi Cuma gününe denk geldiği için öğrencilere üç günlük blok tatil imkanı doğmuş oldu.

Kahramanmaraş Valiliği tarafından yapılan açıklama şöyle: