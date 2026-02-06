7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki sarsıntıların yıl dönümünde Pazarcık Kaymakamlığı tarafından bir anma etkinliği organize edildi. Kaymakamlık bahçesinde duaların okunması ve saygı duruşu ile başlayan programa protokol üyelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.
Anma etkinlikleri kapsamında, aralarında CHP milletvekilleri Ali Öztunç, Mehmet Tahtasız ve Deniz Yavuzyılmaz’ın da bulunduğu grup, ilçe merkezinden saat kulesine kadar sessiz bir yürüyüş gerçekleştirdi. Katılımcılar ellerinde karanfillerle depremde hayatını kaybedenlerin anısını yad etmek üzere kortej oluşturdu.
POLİS BİRİMLERİNDEN SLOGAN MÜDAHALESİ
Yürüyüş sırasında grupta bulunan bazı kişilerin, “Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok" şeklinde sloganlar atması üzerine güvenlik müdahale etti. Bir polis, grubun yanına gelerek bu ifadelerin kullanılmaması yönünde uyarıda bulundu.
BİR DEPREMZEDE FENALIK GEÇİRDİ
Duygusal anların yaşandığı yürüyüş sırasında, depremde yakınlarını kaybeden bir kadın fenalık geçirdi. Çevredekilerin yardımıyla sakinleştirilen kadına olay yerindeki sağlık görevlileri destek verdi. Yürüyüş, katılımcıların saat kulesine karanfiller bırakmasının ardından sona erdi.