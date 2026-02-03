Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen 6 Şubat depremlerinin üzerinden üç yıl geçti.

6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinin 3'üncü yılında anma programı ve yapılacak mezarlık ziyaretleri dolayısıyla üç ilde eğitime ara verildi.

Deprem bölgesindeki Kahramanmaraş, Adıyaman ve Gaziantep'te 6 Şubat'ta eğitim-öğretime 1 gün ara verileceğini, kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanların idari izinli sayılacağını bildirdi.

Adıyaman

Valilikten yapılan açıklamada, kentte düzenlenecek anma programları ve vatandaşların kabir ziyareti nedeniyle yoğunluk oluşabileceği değerlendirildiği kaydedildi.

Bu nedenle resmi ve özel okullarda 6 Şubat'ta eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca, anma programları ve kabristan ziyaretlerine katılacak kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelimiz, kamu hizmetlerinin aksamaması için gerekli tüm tedbirler alınacak şekilde aynı gün idari izinli sayılacaktır."

Gaziantep

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, deprem felaketinin yıl dönümü olması nedeniyle kabir ziyareti ve diğer etkinliklere katılımı kolaylaştırmak amacıyla 6 Şubat'ta eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ayrıca; kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksamaması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari düzeyde personel bulundurulması kaydıyla, anma programına katılacak, kabristan ziyareti yapacak kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar da 6 Şubat 2026 Cuma günü (1 gün) idari izinli sayılacaktır."

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Valiliği de dün yaptığı açıklamada felaketin üçüncü yıl dönümü nedeniyle okulların 6 Şubat'ta tatil edildiğini bildirmişti.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verilmişti:

"Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi (sağlık, ulaşım, asayiş/güvenlik vs) için asgari düzeyde personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanlar 6 Şubat 2026 tarihinde idari izinli sayılacaktır."