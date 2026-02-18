6 Şubat depremlerinde ölen 53 bin 537 kişinin isim listesi açıklanmıyor. CHP İzmir Milletvekili Salih Uzun görev değişikliği öncesi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüştü. Yerlikaya “Veririz” dedi ancak liste açıklanmadı. Yeni Bakan Mustafa Çiftçi’den de aynı talepte bulunacağını söyleyen Uzun “Sahteciliğe karşı seçmen listesi ile karşılaştıracağız. Epstein ve kayıp çocuklar açısından inceleyeceğiz, vefat ettiği halde sahtekarlar tarafından diploması kullanılanlar da var” dedi ve SÖZCÜ’ye şunları söyledi:

CAN KAYBI DAHA YÜKSEK

Can kaybının çok daha yüksek olduğu konusunda şüpheler var. Başta çocuklar olmak üzere çok sayıda kayıp kişinin olduğu yönünde kuşku var.

Depremde kaybolan çocuklarımız, Epstein şebekesi için kaçırılan çocuğumuz var mı? Bunları ortaya çıkarmanın ilk adımı isim listesini açıklamak.

EŞLEŞME YAPILAMADI

Hatay’da vücut bütünlüğü bozulduğu için DNA örnekleri alındığı halde eşleşme yapılamayan ve yakınlarına teslim edilemeyen 193 cenaze var. Bunlar 53 bin 537’ye dahil mi değil mi? Sağlık Bakanlığı veri tabanında, ölüm nedeni yazmadığı için bu listenin oluşmadığını öne sürüyorlar.