14 Ağustos gece saatlerinde Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Eskihamur köyü yakınlarında, Mehmet Şanlı’nın kullandığı 72 EK 339 plakalı hafif ticari araca, uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi.



Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edilirken, silahlı saldırı sonucunda Mehmet Şanlı (65) ve eşi Takibe (43) ile çocukları Elanur (9) ve Akıncan Şanlı (6) öldürüldüğü öğrenildi.

CİNAYETTE KAN DONDURAN OLAY: ÇOCUKLARIN PEŞLERİNDEN GİTTİLER



Cinayetin ardından başlatılan soruşturmada, öldürülen Şanlı ailesinin başka bir aile ile arazi anlaşmazlığı yaşadığı ve aralarında 'kız kaçırma' nedeniyle geçmişte bir husumet meydana geldiği öğrenildi.

Olaya ilişkin ilk denetimlerin ardından 24 kişi gözaltına alınırken, derinleştirilen soruşturmada kan donduran detaylar ortaya çıktı. 9 yaşındaki Elanur'un ve 6 yaşındaki Akıncan'ın saldırı başladıktan sonra arabadan inmeyi başardığı ancak saldırganların çocukların peşlerinden giderek katlettiği tespit edildi.