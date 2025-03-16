6 yaşındaki Lola, hastalığını evden çıkarı çıktığı bir gün öğrendi. Yere aniden yığılan çocuk, hastaneye uçakla sevk edildi. Hastanede lösemi olduğunu öğrenen ailesi büyük bir yıkım yaşarken, küçük kız kemoterapi görmeye başladı ve beş ay süren tedavi sürecinin ardından 24 Şubat’ta son kemoterapi seansını tamamladı.

KANSERİ YENDİ ENFEKSİYON YENİLDİ

Ailesi, küçük kızlarının tedavisinin başarılı olduğunu düşünürken mutlulukları çok kısa sürdü. Lola'nın kemik iliği hücreleri, kanser hücrelerinden tamamen temizlenip temizlenmediğini görmek için tekrar test edildi. Ancak doktorlar bu süreçte hızla yayılan ölümcül bir mantar enfeksiyonu tespit etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Kemoterapi aldığı için vücudu enfeksiyonla mücadele edemeyecek duruma gelen Lola'nın bir gün sonra kalbi durdu ve solunum cihazına bağlandı. Doktorlar, Lola’nın enfeksiyonla mücadele edemeyeceğini ve ailesinin onunla vedalaşması gerektiğini söyledi. Minik kız, 4 Mart’ta hayata gözlerini yumdu.

"TARİF EDİLEMEZ BİR ACI"

Lola’nın büyükannesi Salina Aguilar, "Kemoterapi bağışıklık sistemini o kadar zayıflatmıştı ki, normalde tedavi edilebilecek bir enfeksiyon bile onun için ölümcül oldu" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Babası Drew Zimmer ise, "Kızınızın yaşam destek ünitesine bağlı olduğunu görmek korkunç bir şey. Onunla vedalaşmak zorunda kalmak tarif edilemez bir acı" dedi.