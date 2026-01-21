Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin bazı Büyükelçilikleri ve Daimi Temsilcilikleri için yeni görevlendirmeler yaptı ve 6 ülkeye de kadın Büyükelçi atandı. Macaristan, Senegal, Ekvador, El Salvador, Bolivya ve Madagaskar’da Türkiye’yi kadın Büyükelçiler temsil edecek. Dışişleri Bakanlığı bünyesinde uzun yıllar görev yapmış deneyimli isimler, yeni büyükelçilik görevlerine getirildi.

STRATEJİK ATAMALAR

Bakan Fidan’ın talimatlarıyla, uluslararası ilişkilerde stratejik öneme sahip bölgelerdeki temsil gücünü artırmaya yönelik atamalar da yapıldı. İnsani ve Teknik Yardımlar Genel Müdürü Büyükelçi Korhan Karakoç İsveç’in başkenti Stockholm’de büyükelçilik görevini üstlenecek. Büyükelçi Mustafa Türker Arı Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te görev yapacak. Öte yandan, Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği görevine ise Mustafa Kibaroğlu getirildi.

AFRİKA’YA ÖNEMLİ İSİMLER

Türkiye’nin Afrika misyonunda kritik atamalara yer verdiği görüldü. Diplomasi Akademisi Başkan Vekili Mesut Özcan Kamboçya’nın başkenti Phnom Penh’de büyükelçilik görevini yürütecek. Büyükelçi Mehmet Cem Kahyaoğlu Gine-Bissau’nun başkenti Bissau’da, İkili İlişkiler (İİT ve D8) Genel Müdür Yardımcısı Elçi Özgür Arslan ise Nijer’in başkenti Niamey’de Türkiye’yi temsil edecek. İkili İlişkiler (Suriye) Genel Müdürü Büyükelçi İhsan Mustafa Yurdakul, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi olarak görev yapacak.