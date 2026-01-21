Eşref Rüya dizisinde 'Gürdal' karakterine hayat veren Necip Memili, Ocak 2020'de Didem Dayıcıoğlu ile dünyaevine girmişti. Aynı yıl kızı Asya dünyaya gelmiş ve ilk kez baba olmanın sevincini yaşamıştı.

Çiftin önceki gün evlilik yıldönümüydü. Eşi ile romantik bir fotoğrafını yayınlayan Memili, "Tam 6 yıl. 60’ı da göreceğiz diyorum ben. Sağlıklı güzel bir şekilde saygı, sevgi ile" ifadelerini kullandı.

"BİRBİRİMİZİ ÇOK GÜZEL SEVİYORUZ"

Geçenler Arnavutköy'de görüntülenen çiftten Didem Dayıcıoğlu "Eşinizi kıskanıyor musunuz?" sorusuna "Kıskanmak demeyelim de biz birbirimizi çok güzel seviyoruz" yanıtını vermişti.

Necip Memili de "Kıskançlığın tadı güzel olduğu sürece kalbimizde yeri ayrıdır, o kadar kıskançlık olur" demişti.