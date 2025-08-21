23 yıl siyaset yaptığı CHP’den AKP’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, önceki gün partililerle bir araya gelirken, ilginç bir buluşma da yaşandı.



'ÇİRKİN OLAY' DEMİŞTİ



AKP Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Çerçioğlu’na bir buket çiçek verdi ve aralarında görmekten mutlu olduklarını söyledi. Oysa aynı Savaş, bundan 6 yıl önce bir üniversite açılışına giderken, yanında yürüyen Özlem Çerçioğlu'na bir omuz atarak itmiş, onun yerine geçmiş ve önde yürümeye başlamıştı.

Çerçioğlu, bu olayı anlatırken, “Adnan Menderes Üniversitesi’nin açılışındaydık. Kampüste yürürken bir anda omuz darbesiyle sağa doğru itelendim. Aydın Milletvekilli Mustafa Savaş’ın yer kapma çabası ile beni sağa doğru iteledi. Bu tabi ki bu çirkin bir olay. Nezaketsiz. Hele ki kadın belediye başkanına. Böyle bir olay yaşandığı için de üzgünüm. Umarım bir daha tekrarlanmaz.”