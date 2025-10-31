Türkiye ekonomisi, 1 TL ile sakız bile alınamaz bir hale almışken vatandaşlar enflasyona yenik düştü. Enflasyona karşı büyük zorluk çeken vatandaşların isyanı sürerken sosyal medyada paylaşılan bir video yüzleri gülümsetti.

'ATATÜRK YOK, SIKINTI VAR'

6 yıl önce Tükiye'den ayrılan bir futbolcu yanına hatıra olarak 1 TL almıştı. yıllar sonra yeniden Türkiye'ye dönen kişi arkadaşları ile sohbet ederken hatıra parasını gösterip. Ekmek ve çay alabileceğini belirtti. Arkadaşları 'artık onunla ekmek bile alamayacağını' söyleyince yabancı futbolcu şoke oldu.

Görüntülere şaşkınlığıyla yansıyan kişi "Vallahi mi ya ,Atatürk yok, sıkıntı var, ekmek 10 lira mı? Çok para!' dedi. 2019 yılında 10 TL'yi toplu taşımada bir hafta kullanabildiğini belirtti.