Covid-19 salgını nedeniyle 2020’de durdurulan Çin-Kuzey Kore yolcu trenleri, yaklaşık altı yıl aradan sonra yeniden seferlere başlıyor. Bu adım, iki ülke arasındaki ulaşımın ve temasın yeniden canlanması açısından önem taşıyor.

İLK SEFER PERŞEMBE GÜNÜ

Yetkililer, ilk trenin Çin’den Kuzey Kore’ye Perşembe günü hareket etmesinin beklendiğini duyurdu.

Çin’in başkenti Pekin ile sınır kenti Dandong’daki resmi satış noktaları, Kuzey Kore’de çalışan veya eğitim gören Çin vatandaşlarının bilet satın almaya başladığını bildirdi.

Seferlerin yeniden başlamasıyla birlikte, iki ülke vatandaşları seyahat edebilecek.

Kuzey Kore’de çalışan veya eğitim gören Çinlilerin yanı sıra, yurtdışında yaşayan Kuzey Koreliler de aile ziyaretleri için tren bileti alabilecek.

TURİSTLER KULLANAMAYACAK

Ancak turistler için henüz izin verilmedi. İlk aşamada turistik seyahatler kapsam dışı bırakılırken, tur operatörleri bu seferlerin gelecekte turizmin yeniden açılmasına zemin hazırlayabileceğini belirtiyor.

Kuzey Kore, pandemi boyunca dünyanın en katı sınır kapatma politikalarından birini uygulamıştı. 2020’de sınırlarını neredeyse tamamen kapatarak uluslararası ulaşımı ve ticareti büyük ölçüde durdurmuştu. Son yıllarda ise kademeli bir normalleşme süreci başladı.

RUSYA SINIRI DA YENİDEN AÇILMIŞTI

Bu süreçte Çin sınırı yeniden açılırken, Kuzey Kore geçtiğimiz yıl Rusya ile bazı uçuş ve tren bağlantılarını da yeniden başlatmıştı.

Altı yıl sonra yeniden başlayan Çin-Kuzey Kore tren seferleri, ülkenin dış dünyaya açılma sürecinin en somut adımlarından biri olarak görülüyor.