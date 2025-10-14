2019 yılında cebinde 600 bin TL olan bir yatırımcı için seçenekler çoktu: Gayrimenkul, değerli metaller ya da sermaye piyasası araçları…

Altı yıl sonra ortaya çıkan tablo, yatırım dünyasında “doğru zaman, doğru tercih” ilkesinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Türkiye ekonomisinde yaşanan yüksek enflasyon, dövizdeki sert yükselişler ve küresel belirsizlikler, bazı varlıkların fiyatını adeta roket gibi yukarı taşıdı.

GAYRİMENKUL KAZANDIRDI AMA ZİRVEDE DEĞİL

2019’da büyük şehirlerde 100 metrekarelik bir dairenin fiyatı ortalama 600 bin TL seviyesindeydi.

Bugün aynı konutun değeri 10 ila 12 milyon TL arasında değişiyor. Yani gayrimenkul, altı yılda yaklaşık 18 kat değerlendi.

Bu dönemde ev sahibi olanlar, varlıklarını korurken istikrarlı bir kazanç elde etti. Ancak, gayrimenkul yine de “servet yaratan” yatırım aracı olamadı.

DEĞERLİ METALLER GÜÇLÜ YÜKSELİŞ KAYDETTİ

2019’da gram fiyatı 3 TL civarında olan gümüş, bugün 70 TL seviyesini aştı. Bu da yaklaşık 20 katlık bir artış anlamına geliyor.

600 bin TL’lik bir yatırımın bugünkü karşılığı 12 milyon TL’nin üzerine çıktı. Gümüş, son yıllarda yatırımcısına yüksek getiri sunan alternatiflerden biri haline geldi. Ancak zirve hâlâ başka bir yatırım aracının elinde.

BAZI HİSSE SENETLERİ SERVET DEĞERİ YARATTI

Mynet'te yer alan habere göre, aynı dönemde bazı hisse senetleri, diğer tüm yatırım araçlarını geride bıraktı. 2019’da düşük fiyatlardan işlem gören bazı hisseler, bugün 200 TL’nin üzerine çıkarak yatırımcısına yaklaşık 40-50 kat kazanç sağladı.

Bu tablo, altı yıl boyunca sermaye piyasalarına güvenen ve uzun vadeli düşünen yatırımcıların servetini katladığını gösteriyor.

Altı yılda ortaya çıkan fark, yatırım stratejisinin önemini açıkça gösteriyor. Gayrimenkul alanlar istikrarlı bir kazanç elde etti, değerli metaller yatırımcıyı korudu, ancak bazı hisse senetleri sahiplerini adeta “servet sahibi” yaptı.

-BU HABERDE YER ALAN AÇIKLAMALAR VE UZMAN GÖRÜŞLERİ KESİNLİKLE YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR!