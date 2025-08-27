2025-YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 500 tam puan alarak zirveye çıkan öğrencilerin üniversite tercihleri de netleşti. Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) açıklamasına göre, bu yılın birincileri arasında mühendislik bölümleri en çok tercih edilen alan oldu.

İŞTE BİRİNCİLER VE TERCİH ETTİKLERİ OKUL-BÖLÜMLER

TYT ve AYT Sayısal birincisi Ahmet Eren Özyurtseven (Nizip Fen Lisesi mezunu), Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümüne burslu yerleşti.

bölümüne burslu yerleşti. AYT Sözel ve Eşit Ağırlık birincisi Muhammed İsmail Kuşat (Özel Tan Fen Lisesi mezunu), Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesini tercih etti.

tercih etti. YDT İngilizce birincisi Mehmet Sarak (Özel İzmir Bahçeşehir Koleji), Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü kazandı.

bölümünü kazandı. YDT Fransızca birincisi Arda Eren Kartal (Galatasaray Lisesi mezunu), Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programlarına burslu yerleşti.

burslu yerleşti. YDT Arapça birincisi Abdulvahap Burro (TOFAŞ Fen Lisesi mezunu), İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümüne girdi.

bölümüne girdi. YDT Rusça birincisi Ediz Doğan Karakoç (Haydarpaşa Lisesi mezunu), Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü seçti.

GEÇMİŞ YILLARLA KARŞILAŞTIRMA

2025'te birincilerin 5’i mühendislik, 1’i hukuk tercih ederken;

2024'te 4 birinci mühendislik, 2’si iktisat, diğerleri işletme, ekonomi ve tıp bölümlerine yerleşmişti.

2023'te 3 tıp, 2 mühendislik; diğerleri hukuk, ekonomi, psikoloji ve ilahiyat bölümlerini seçmişti.

2022'de ise mühendislik, tıp ve hukuk başa baş tercih edilen alanlar olmuştu.

Bu tablo, mühendislik fakültelerinin son yıllarda giderek daha fazla öne çıktığını gösteriyor.

YÖK BAŞKANI ÖZVAR'DAN MESAJ

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yaptığı yazılı açıklamada tercih sürecinin ardından 1-5 Eylül tarihleri arasında kayıtların yapılacağını hatırlattı.

"Bir programa yerleşme başarısı gösteren bütün adaylarımızı kayıt yaptırarak üniversite yaşamının sunduğu imkanlardan faydalanmaya davet ediyorum" diyen Özvar, üniversite yıllarının yalnızca diploma değil; kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal anlamda da gençlere büyük fırsatlar sunduğunu vurguladı.

Yerleşemeyen adaylara da seslenen Özvar, ek yerleştirme sürecini dikkatle takip etmelerini ve boş kalan kontenjanlar için yeniden şanslarını denemelerini tavsiye etti.