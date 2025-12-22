55 yaşındaki Schiffer, filmde Liam Neeson’ın canlandırdığı dul baba Daniel karakterinin, sık sık “hayalindeki kadın” olarak andığı Carol adlı bekar bir anneyi canlandırdı. Rolü yalnızca bir dakikalık bir görünüme dayanıyor olsa da, bu kısa sahne için Vogue dergisinde aktarılan bilgiye göre Schiffer, saniye başına yaklaşık 4 bin 500 dolar kazandı.

Filmde Claudia Schiffer’ın yer aldığı sahne, Daniel’in oğlu Sam’in (Thomas Brodie-Sangster) okul piyesinde davul çalmasının ardından geçiyor. Sam, bu performansla hoşlandığı kızın ilgisini çekmeye çalışırken başarısız olur ve kızın Amerika’ya taşınmak üzere havaalanına gittiğini öğrenir. Daniel, oğlunu teselli ettikten sonra sahne arkasında Sam’i bulur ve birlikte havaalanına gitmeye karar verirler. Tam o sırada Daniel, Schiffer’ın canlandırdığı Carol karakteriyle karşılaşır.

Carol, Daniel’in üstüne çarpar gibi olduktan sonra özür diler. Daniel, bunun kendi hatası olduğunu söyler. Carol, Sam’in babası olup olmadığını sorar ve kısa bir sohbetin ardından vedalaşırlar. Daniel, Carol’a tekrar görüşmek istediğini belirtir, Carol da nazikçe “Görüşeceğimizden emin olacağım” der.

Schiffer, yakın zamanda HELLO! dergisine verdiği röportajda, yönetmen Matthew Vaughn ile evlendikten ve üç çocuğu olduktan sonra hayatındaki önceliklerin değiştiğini anlattı. Artık eskisi kadar “rekabetçi” olmadığını söyleyen model, hâlâ iş alabilecek durumda olduğunu ancak mevcut dengeyle mutlu olduğunu ifade etti. Üç çocuğu Casper (21), Clementine (19) ve Cosima’nın (14) iyi yetişmesinden gurur duyduğunu ve çocuklarının mutluluğunun kendisi ve eşi için öncelikli olduğunu belirtti.