Son Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında, bu yıl Türk Silahlı Kuvvetler’de (TSK) albay rütbesindeki 60 isim generalliğe terfi etti. Ancak bu isimlerden sadece 16’sının kurmay subay olması dikkat çekti. TSK’da daha önce kurmay olmayanların, general rütbesine yükselme şansı yok denecek kadar azdı. Şimdi ise durum tersine döndü.

YAŞ kararları ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na mensup 38 albaydan generalliğe terfi eden kurmay albay sayısı 11 oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda ise tuğamiral olan 12 albaydan 3’ünün, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda da terfi eden 10 albaydan sadece 2’sinin kurmay olduğu belirendi.

YENİ KRİTERLER

TBMM’de yaklaşık bir ay önce benimsenen bir kanun ile kuvvet komutanlarının görevde kalabilecekleri yaş haddi 65’ten 67’ye yükseltilmiş, terfi işlemleri de yeni kriterlere bağlanmıştı. Bu kanun uyarınca kurmay olmayan tuğ ve tümgeneral ve tümamiraller ile denizde ‘Güverte’, havada ise ‘Pilot’ sınıfında bulunmayan subaylar da artık ‘Kor’ rütbesine terfi edebiliyor.

Yasaya eklenen ve kurmay olmayan tuğ ve tümgeneral ve amirallerin YAŞ kararı ile ‘Kor’ rütbesine terfi edebilmelerine olanak tanıyan düzenleme, geçici bir hüküm olarak getirildi. Bu düzenleme, kanunun yayımı tarihinde tuğ ve tümgeneral ve amiral rütbesi ile görevde bulunanları kapsıyor.

YAŞ KARARLARINDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Kumpasa 3 terfi, bir emeklilik

TSK’nın yeni komuta kademesini şekillendiren YAŞ kararlarında, kumpas davalarının mağduru 4 isim dikkat çekti.

Balyoz davasında tutuklanan, 16 yıla mahkum edilen ve 3 yıl da Hasdal Cezaevi’nde yatan Donanma Komutan Yardımcısı Koramiral Özdem Koçer emekliye sevk edildi.

Aynı davadan tutuklanan bugünün Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Rafet Oktar ise koramiral rütbesine terfi etti. Geçmişte İzmir Askeri Casusluk davasından tutuklanan ve kumpasın ortaya çıkması ile beraat eden iki isim ise terfi aldı. Daha önce Özel Kuvvetler Tugay Komutanı olan MSB Güvenlik ve Savunma Genel Müdürü Tümgeneral İlkay Altındağ ile Kara Kuvvetleri Harekat Başkanı Tümgeneral Fedai Ünsal korgeneralliğe terfi etti.

TARAKÇI EMEKLİ

Bu yıl orgeneralliğe terfi sırasında olan 3. Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakçı ise emekliye sevk edildi. Tümgeneraller, Özel Kuvvetler Komutanı Ömer Ertuğrul Erbakan, Ege Ordu Komutan Yardımcısı Emre Tayanç ve 15 Temmuz gecesi FETÖ’cü askerlerle çatışıp 8 kurşunla yaralanan Samsun Garnizon Komutanı Davut Ala’ya bir yıl rütbe bekleme süresi verildi.

Tümgeneraller Gelibolu 2 Kolordu Komutanı Rasim Yaldız, Ankara 4. Kolordu Komutanı Ahmet Kurumahmut, Tekirdağ 5. Kolordu Komutanı Muammer Alper, Erzurum 9. Kolordu Komutanı Tuncay Altuğ ve KKTC’deki Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Sebahattin Kılınç da korgeneralliğe terfi etti.