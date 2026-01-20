Türk amatör futbolunun sembol isimlerinden Hatay Yurdakul, hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre lisanslı olarak 60 yıl aktif futbol oynayarak "dünyanın en yaşlı futbolcusu" olarak gösterilen Yurdakul, 88 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Antalya'da kurucusu olduğu Trabzonlularspor Kulübünde uzun süre kaptan, antrenör ve başkanlık görevlerini bir arada yürüten Yurdakul, kariyeri boyunca başta Şenol Güneş olmak üzere birçok oyuncunun yetişmesine katkı sağladı.

Hatay Yurdakul'un naaşı, bugün Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Hanife Hatun Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Bahçecik Mezarlığı'nda toprağa verilecek.