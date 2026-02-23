Vietnamlı bir çiftçinin yaklaşık 60 yıldır hiç uyumadan yaşamını sürdürdüğü iddiası, tıp dünyasında gündem olmaya devam ediyor. Bilimsel verilere göre uykusuzluğun insan organizması üzerindeki yıkıcı etkilerine rağmen, 80 yaşını aşan Thai Ngoc’un sağlıklı bir şekilde günlük faaliyetlerine devam etmesi "tıbbi bir gizem" olarak nitelendiriliyor.

TIP DÜNYASININ AÇIKLAYAMADIĞI VAKA

Vietnam'ın küçük bir köyünde yaşayan Thai Ngoc, 1960'lı yıllardan beri gözüne uyku girmediğini ifade etti. Ngoc’un aktardığına göre, gençlik yıllarında geçirdiği ağır bir ateşli hastalığın ardından uyku yetisini tamamen kaybetmiş durumda. On yıllardır ne gece ne de gündüz uyuyabildiğini belirten yaşlı adam, uykunun eksikliğini fiziksel bir rahatsızlık olarak hissetmediğini, ancak çevresindeki insanların uyuyabilmesine imrendiğini dile getirdi.

60 YILLIK UYKUSUZLUK BİLİMSEL VERİLERLE ÇELİŞİYOR

Normal şartlarda, insan vücudunun birkaç günlük uykusuzluktan sonra bilişsel ve fiziksel fonksiyonlarını kaybetmeye başlaması, uzun süreli uykusuzluğun ise hayati tehlike oluşturması bekleniyor. Ancak Thai Ngoc üzerinde yapılan çeşitli gözlemler, şaşırtıcı sonuçlar ortaya koyuyor:

Ngoc, uykusuz geçen gecelerini tarlasında çalışarak, ağır yük taşıyarak veya çiftlik işlerini yaparak değerlendiriyor. Uzmanlar tarafından yapılan periyodik kontrollerde, Ngoc’un iç organlarının sağlıklı olduğu ve uykusuzluğun yarattığı tipik yıkımların gözlemlenmediği bildiriliyor.

Bazı bilim insanları, Ngoc’un farkında olmadan gün içinde saniyelik "mikro uykular" yaşıyor olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Ancak Ngoc, bu iddiaların aksine bilincinin her an açık olduğunu savunuyor.

ÇÖZÜLEMEYEN BİYOLOJİK GİZEM

Thai Ngoc’un durumu, modern tıbbın uyku mekanizmasına dair bildiklerini sorgulatıyor. Bugüne kadar pek çok araştırmacı ve medya kuruluşu tarafından ziyaret edilen Ngoc, uykusuzluğun kendisi için bir "süper güç" değil, alışılmış ancak zorlayıcı bir yaşam biçimi olduğunu vurguladı. Tıp dünyası, Ngoc’un beyin yapısı ve metabolizmasının uykusuzluğa nasıl bu denli direnç gösterdiğini henüz kesin bir raporla açıklayabilmiş değil.