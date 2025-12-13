Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde uzun yıllar görev yapan 4 çocuk babası Kazım Ertaş (92), Türkiye'nin birçok ilinde çalıştı.

Görev yaptığı Batman, Mardin ve Şırnak başta olmak üzere Türkiye'nin her yanını gezen Aktaş, seyahatlerinde kendi topladığı hediyelik eşya ve objelerin yanı sıra merakını bilen ziyaretçileri tarafından da hediye edilen parçaların hepsini sakladı.

Şimdi emeklilik yıllarını geçirdiği Diyarbakır'daki evinin bu odasını koleksiyonu için ayıran Ertaş, 60 yılın hatıralarını burada sergiliyor.

Bütün eşyaların üzerine yılları ve aldığı yerle ilgili notlar yazan Ertaş, "Öldüğümde bu eşyalarıma ne olacak diye bazen endişeleniyorum" dedi.