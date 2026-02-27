Tinder veya Bumble gibi yapay zeka algoritmaları yerine, Asya kültürünün meşhur, her şeye karışan ama her şeyi bilen "Teyzeleri" devrede!

Singapur devleti, ABD'de yaşayan 21 yaş üstü bekarları, hayatlarının en lüks "kör randevusunu" yaşamaları için ülkelerine davet ediyor.

Eşleşmeleri bir yazılım değil; komedyen Atsuko Okatsuka, astrolog Aliza Kelly ve oyuncu Tan Kheng Hua'dan oluşan üçlü bir "Teyze" komitesi bizzat seçecek. Asya kültüründe "teyze", yaşça büyük, deneyimli, kariyerden evliliğe kadar her konuda tavsiye (bazen istenmeyen tavsiye) vermeyi görev edinmiş kadınları tanımlayan son derece kültürel ve sevecen bir figürdür.

Seçilen şanslı çiftin gidiş-dönüş uçak biletleri, lüks otel konaklamaları ve Michelin yıldızlı bir şeften alacakları Singapur mutfağı dersini içeren 4 gecelik bir gezi tamamen devlet tarafından karşılanacak. (Başvurular 13 Mart'ta sona eriyor!)

SİNGAPUR'UN ASIL AMACI: ZEKİCE BİR TURİZM STRATEJİSİ

Komedyen Okatsuka kampanyayı "İnsanları modern flört uygulamalarının eziyetinden kurtarmak" gibi esprili bir dille anlatsa da, işin arkasında milyar dolarlık bir turizm pazarlaması var.

Singapur Turizm Kurulu, ülkeyi bir cazibe merkezine dönüştürmek için uzun zamandır küresel yıldızları kullanıyor. Daha önce BTS'ten Jin, Blackpink'ten Jisoo ve dünyaca ünlü müzik grubu Coldplay, müzik kliplerini (Marina Bay, Gardens by the Bay vb. yerlerde) çekmeleri için özel olarak finanse edilmiş ve Singapur'un ikonik mekanları tüm dünyaya reklam edilmişti.

Bu çöpçatanlık kampanyası da aslında Amerikan televizyonlarının ve sosyal medyasının ilgisini çekmek, Singapur'un lüks, güvenli ve "romantik" bir turizm destinasyonu olduğunu eğlenceli bir yolla duyurmak için kurgulanmış devasa bir halkla ilişkiler (PR) harikasıdır.

DEVLETİN ÇÖPÇATANLIK GEÇMİŞİ (1984'TEN BERİ)

Singapur için "devlet destekli çöpçatanlık" aslında hiç de yeni bir şaka değil; aksine ülkenin genlerine işlemiş ciddi bir demografik politikadır. 1984 yılında Singapur yönetimi, ülkedeki hızla düşen doğum oranları ve eğitimli (üniversite mezunu) nüfusun evlenmemesi nedeniyle büyük bir panik yaşadı.

Bu krizi çözmek için doğrudan devlete bağlı "Sosyal Kalkınma Birimi"ni (SDU) kurdular. Bu birim yıllarca bekarlar için lüks tatiller, gemi turları, çay partileri düzenleyerek insanları evlenmeye ve çocuk yapmaya teşvik eden resmi bir devlet kurumu olarak çalıştı.

Singapur devleti, 40 yıllık çöpçatanlık tecrübesini bu kez kendi nüfusunu artırmak için değil; "Teyze" figürünün o sevimli ve otoriter cazibesini kullanarak Amerikan turistlerin dolarlarını ülkeye çekmek için kullanıyor.