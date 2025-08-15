Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaş sağlığını tehdit eden gıda ürünlerine karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor. 81 ilde yürütülen denetimler kapsamında uygunsuzluk tespit edilen ürünler, kamuoyuyla düzenli olarak paylaşılıyor.

YILLARIN MARKASINDA DOMUZ TESPİT EDİLDİ

Bakanlığın "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde yer alan “Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar” ile “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” listesi 14 Ağustos itibarıyla güncellendi. Yeni listede, sektörde 60 yıldır faaliyet gösteren Bifet Gıda'ya ait “Bifet” marka dana sucukta domuz eti tespit edildi.

DAHA ÖNCE DE SALAMLA LİSTEYE GİRMİŞTİ

Bifet Gıda'nın daha önce de benzer bir skandala imza attığı ortaya çıktı. Ağustos başında yayınlanan listede, firmanın “Dana İspanyol Salam” ürününde de domuz eti kullanıldığı belirlenmişti. Söz konusu ürünlerin Türkiye genelinde birçok zincir markette satıldığı, firmanın geçmişte de aynı ihlali yaptığı ve ardından farklı isimler altında faaliyet gösterdiği belirlendi.

ÜRÜNLER ACİL KODUYLA TOPLATILIYOR

Etiketinde “dana eti” ibaresi yer almasına rağmen içeriğinde domuz eti bulunduğu tespit edilen ürünler, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri tarafından satış noktalarından acil olarak toplatılıyor. Yetkililer, vatandaşların alışverişlerinde bakanlığın duyurduğu listeleri dikkate almaları konusunda uyarıda bulundu.