Askıda/Suspended adlı koleksiyon sergisi, Mustafa Ata’nın farklı dönemlerden ve özellikle son

dönem görülmemiş eserlerini değerli koleksiyonerlerinin katkılarıyla bir araya getiriyor. Sergi, sanatçının resim ve kâğıt işlerinden ilk kez görülecek vitray çalışmalarına uzanan üretim serüvenini görünür kılıyor.

Ülkemizin büyük değerlerinden Mustafa Ata’nın sergisi 5 Ocak 2026 tarihine kadar görülebilecek.

Ata’nın üç boyutlu vitray eserleri de (Askıda Akışkan Bedenler) ilk kez sanatseverlerle buluştu.

KOLEKTİF ÇALIŞMA

18. İstanbul Bienali Paralel Etkinlikler kapsamında hayata geçirilen serginin küratörlüğünü sanatçının eşi Gönül Karakan Ata üstleniyor. Gönül Karakan Ata’nın Ahmet Öktem ve Mustafa İlik ile bir yıl süren kolektif bir çalışmayla hayata geçirdiği sergi, Şile’deki Anıt Atölye’de devam ediyor…

Küratör Gönül Ata ‘‘Akademide Hocam olan eşime, Yunus’un sözü gibi ‘Ustamın kapısına eğri odun taşımamak adına’ bu sergiyi düzenlemiş oldum’’ dedi.

SANAT VE YAŞAM İÇ İÇE

Yaşamını uzun süredir Şile’nin doğal güzelliğiyle tanınan Meşrutiyet Mahallesi’nde sürdüren Mustafa Ata, sanatsal çalışmalarını burada kurduğu Anıt Atölye’den sanat dünyasıyla paylaşıyor.

Sergi, yalnızca sanatçının yapıtlarını değil; doğa, hayvanlar ve renklerle çevrili yaşam biçimini de izleyiciye açarak, sanat ve yaşamı iç içe deneyimleme olanağı sunuyor. Kendisini fırçanın buyruğuna ve boşluğun özgürlüğüne adamış usta ressamın yaşamına ve 60 yıla yaklaşan sanat yolculuğuna bir saygı duruşu niteliği taşıyor.