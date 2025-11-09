TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu düzenlediği basın toplantısıyla aktif hakemler arasında bahis oynandığını belirterek PFDK'ya sevk edileceklerini duyurmuştu.

Hacıosmanoğlu'nun açıklamasından günler sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ilk dalga operasyonda 21 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti.

600 FUTBOLCU İFADEYE ÇAĞRILACAK

İddiaya göre; hakemler ve yöneticilerin ardından sıra futbolculara geldi. Interpol'ün de devreye girdiği öne sürülürken önümüzdeki hafta yaklaşık 600 futbolcunun ifadeye çağrılacağı iddia edildi.

Bahis oynayan isimlerin; Arnavutluk, Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs gibi ülkelerdeki yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynadıkları öne sürülürken; İnterpol’ün bu olayları Türk emniyet birimlerine aktardığı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 27 Ekim Pazartesi günü Riva'da yaptığı basın toplantısında bahis oynayan hakemlerin tespit edildiğini açıkladı. Profesyonel liglerde 571 aktif hakemden 371’inin bahis hesabı olduğunu söyleyen Hacıosmanoğlu, bunlardan 152’sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiğini belirtti.

Bahis soruşturması kapsamında aktif olarak bahis oynayan 152 hakemin (7 üst klasman, 15 üst klasman yardımcı, 36 klasman, 94 klasman yardımcı hakem) isimleri açıklandı. PFDK, 149 hakeme 8 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, sırada 3 bin 700 futbolcunun bulunduğunu açıkladı.

Ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, bunlardan 18'i gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Eyüpsor Başkanı Murat Özkaya ile Kasımpaşa Spor Kulübünün eski dernek başkanı Fatih Saraç da yer aldı.