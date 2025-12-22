TFF 3. Lig 3. Grup'ta yer alan Tokat Belediyespor'un Düzcespor ile oynadığı maçta ilginç bir olay yaşandı.
Ligin 15. haftasında Düzce Şehir Stadı’nda oynanan karşılaşmada Tokat Belediyespor’un deplasman tribününde yalnızca tek bir taraftar yer aldı.
Tokat’tan yaklaşık 600 kilometre yol kat ederek Düzce’ye gelen futbolsever, zorlu deplasmanda takımını yalnız bırakmadı. Tribünde tek başına tezahürat yapan futbolsever gol sevinci yaşayamadı.
Düzcespor ile Tokat Belediyespor arasında oynanan karşılaşma 0-0’lık eşitlikle sona erdi.