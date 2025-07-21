Polonya'daki Kolno Kalesi'nin hendeklerinde 600 yıllık, ateşle yaldızlanmış gümüş ile işlenmiş bir ametist taşı bulundu. Bu değerli taşın muhtemelen bir soyluya ait bir broşun ya da düşük ihtimalle bir taç ya da kraliyet başlığının parçası olduğu düşünülüyor.

"ORTA ÇAĞ İÇİN SON DERECE ÖZEL"

Daily Mail'de yer alan habere göre Wroclaw Üniversitesi'nden arkeolog Lech Marek liderliğindeki ekip, 2010 yılından bu yana kalede kazılar yürütüyor. Marek, keşfe dair Live Science'a şöyle konuştu:

"Bunun bir broşun parçası olduğuna inanıyorum. Bu da onu Orta Çağ yerleşim bağlamında son derece özel kılıyor."

Kolno Kalesi, 13. yüzyıla uzanan köklü bir geçmişe sahip. Başlangıçta Brzeg Dükü III. Boleslaw'ın kontrolündeki kale, hem düklerin yaşadığı bir yapıydı hem de kereste sevkiyatlarının kontrol noktasıydı. Ancak kale, 1442'de Silezya iç savaşları sırasında yıkıma uğradı. Daha sonra varlıklı şövalyelerin eline geçti.

SEBEBİ YALNIZCA GÜZELLİK ARAYIŞI DEĞİL

Kazılar sırasında Marek ve ekibi, 14. ve 15. yüzyıla tarihlenen silahlar, at donanımları ve döneme özgü seramikler gibi birçok kalıntı da ortaya çıkardı.

Uzmanlar, bulunan değerli taşın gerçekten bir ametist olduğunu, Raman spektroskopisi kullanarak doğruladı.

Bu etkileyici bulgu yalnızca tarihsel değil; inançlar, semboller ve dönemin estetik anlayışı bakımından da derin bir pencere açıyor. Orta Çağ soylularının yalnızca güzellik arayışıyla değil, aynı zamanda korunma ve güç arzusuyla da bu taşları tercih ettikleri düşünülüyor.