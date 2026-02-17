Yağmur suyu ile dolan Antalya‑Konya yolu ulaşıma kapandı. Antalya'da sağanak nedeniyle suyla kaplanan Antalya‑Konya kara yolunda araç sürücüleri farklı güzergâhlara yönlendirildi, suyun çekilmesine bağlı olarak yolun yaklaşık bir hafta kapalı kalacağı belirtildi.

CHP İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, 2023 yılında kullanıma açılan Antalya-Konya otoyolunun son halini paylaşarak; 'Bu otoyol, iktidardaki vasatlık ve liyakatsizliğin vesikalık resmi gibi' dedi. Ösen, 600 yıldır taşkınlardan etkilenmeden ayakta duran Ergene Nehri üzerindeki Uzun köprüye dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

'600 ÖNCE HER DETAY DÜŞÜNÜLMÜŞ'

"600 yıl önce bu köprüyü yapanlar, her detayı düşünmüş. Sadece 30 metre genişliğindeki Ergene nehri üzerine, 1300 metre uzunlukta bir köprü yapmışlar.

Fuzuli yere değil, eğer nehir taşarsa, yol su altında kalmasın, sular kemerlerin altından akıp geçsin diye.

'2023'TE TAŞKINI DÜŞÜNEN BİLE OLMAMIŞ'

600 yıl sonra yapılan Konya-Antalya karayolu ise vadinin orta yerinde uzanıyor! Burada, dağlardan inen yağmur suyu birikirse bu yolun hali ne olur diye düşünen olmamış bile.

Bu otoyol, iktidardaki vasatlık ve liyakatsizliğin vesikalık resmi gibi."