İngiltere'de 61 yaşındaki Josephine Maurice, 13 farklı kişinin kılığına girerek onların yerine vatandaşlık sınavına girdi. Yetkililer, Maurice'in bu sahtekarlığı farklı peruklar ve kılık değiştirme yöntemleri kullanarak gerçekleştirdiğini açıkladı.

POLİS BASKINIYLA ORTAYA ÇIKTI

Maurice'in Haziran 2022 ile Ağustos 2023 arasında bu sahtekarlığı düzenli olarak gerçekleştirdiği belirlendi. İngiltere İçişleri Bakanlığı'na göre kadın ve erkek adayların yerine geçerek, sınav gözetmenlerini kandırmayı başardı ve sınavları geçerek sahte vatandaşlık kazanmalarına yardımcı oldu.

Polis ekipleri sabahın erken saatlerinde gerçekleştirdikleri baskında, Maurice'in kullandığı birçok peruğa el koydu. Müfettiş Dean Thomas, "Bu kişi, İngiltere vatandaşlık testlerine başkaları adına girerek onlara haksız avantaj sağladı" dedi.

KİMLİK BELGELERİNİ DE DEĞİŞTİRMİŞ

Yetkililer, İngiliz vatandaşlığı almak isteyen herkesin İngiltere tarihi, gelenekleri ve hükümet yapısıyla ilgili 24 zorlu soruyu yanıtlamak zorunda olduğunu belirtti. Sahtekarlık yöntemini anlatan Thomas, "Sınav başvuruları çevrimiçi yapılıyor. Daha sonra Maurice, sahte kimlik belgeleriyle sınav merkezine gidiyor ve peruklar yardımıyla gerçek başvuranlara benzemeye çalışıyordu" dedi. Maurice'in, İngiltere geçici sürücü belgeleri gibi bazı kimlik belgeleri üzerinde değişiklik yaptığı da mahkemede tespit edildi. Kimliklerin üzerine kendi fotoğrafını lamine ederek yapıştırdığı öğrenildi.