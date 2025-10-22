Sporcu kimliğiyle bilinen 61 yaşındaki Fenerbahçe Başkanı Saddettin Saran'ın son şovu sosyal medyada çok konuşuldu.

HALAT ŞOV

Daha önce kişisel hesaplarından spor yaptığı anlara ait sık sık paylaşımlar yapan Başkan Saran bu kez Fenerbahçe'nin genç boksçularını ziyareti sırasında üzerindeki gömlek ve kot pantolonuna rağmen zor bir 'şov' sergiledi.

Genç sporcuların ve yöneticilerin şaşkın bakışları arasında sadece ellerini kullanarak halata tırmanan Sadettin Saran aynı şekilde geri indi.

'BRAVO BAŞKAN!'

Çevrede bulunanlar "Bravo" diye bağırıp, alkışladı.

Saran'ın halat şovuna sosyal medyada da çok sayıda yorum geldi.

'GALATASARAYLIYIM BU ADAMI GÖRÜNCE MUTLU OLUYORUM'

Kullanıcılar; "Hem yakışıklı hem sporcu başkan", "Başkanım hoş güzel ama bence biraz daha ağır başlı olsan daha iyi olur gibi", "Galatasaraylıyım yine de şu adamı görünce mutlu oluyorum, umarım bozulmaz ileride yapı mapı diye tutturmaz", "Başkanım Hulk gibi maşallah", "Bunu var ya Göztepe'deki olay gibi arkadan itmeye kalksalar sahayı ringe çevirir" şeklinde yorumlar yaptı.