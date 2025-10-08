24 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında bu sene 62'ncisi gerçekleştirilecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamındaki Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri üyeleri açıklandı.
Bu yıl jüride yer alacak isimler şöyle:
Ömer Vargı-jüri başkanı (yönetmen)
Aydın Sarıoğlu (yönetmen)
Beren Saat (oyuncu)
Engin Alkan (oyuncu-tiyatrocu)
Mircan Kaya (müzisyen)
Sevin Okyay (eleştirmen)
Zeynep Koloğlu (sanat yönetmeni)
'Aldığımız Nefes', 'Bağlar, Kökler ve Tutkular', 'Barselo', 'Doğudan Fragmanlar', 'En Güzel Cenaze Şarkıları', 'Erken Kış', 'Kanto', 'Noir', 'Kesilmiş Bir Ağaç Gibi', 'Parçalı Yıllar', 'Sahibinden Rahmet' ve 'Tavşan İmparatorluğu' filmleri yarışacak.
Ödüller 1 Kasım'da gerçekleştirilecek ödül töreninde açıklanacak.