Diyanet İşleri Başkanlığı, 61 milyon 677 bin TL’ye 3 milyon 115 bin adet bastırdığı 2025 yılı takviminde de Atatürk’ü yok saydı.

Hutbelerinde 10 yıldır Ulu Önderi anmayan Diyanet, 30 Ağustos zaferi öncesi yayınladığı Cuma hutbesinde de Atatürk’e yer vermedi, Malazgirt ve 30 Ağustos zaferi kutlanan hutbede, “Aziz milletimiz, askerine Mehmetçik diyerek, ordusunu Peygamber ocağı görerek, malını ve canını onun yolunda feda ederek ortaya koymuştur’’ denildi.

AĞUSTOS ZAFERLER AYI

Diyanet’in 2025 yılı için bastırdığı ve 61 milyon 677 bin TL ödediği takviminde de Atatürk anılmadı. Takvimin 30 Ağustos günlü yaprağında “Zafer Bayramı, Büyük Taaruz zaferle sonuçlandı, Başkomutanlık Meydan Muharebesi” başlığı yer aldı. Atatürk’ün anılmadığı takvimin arka yaprağında da şöyle denildi:

“Ağustos ayı şanlı tarihimizde nice zaferlere şahitlik etmiştir. 26 Ağustos 1071’de Anadolu’yu İslam’a açan ve milletimize yurt kılan Malazgirt Meydan Muharebesi’ni düşünürüz. 30 Ağustos zaferiyle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi’ni anarız. Bizi biz yapan, bizi millet yapan değerlerin etrafında sımsıkı kenetlenmektir.”

Öte yandan CHP’li Burhanettin Bulut, “Siz adını anmasanız da Atatürk bu milletin gönlünde yaşayacak” dedi.

Kılıçla lanet okumuştu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya’nın cami olarak açıldığı gün Atatürk’e lanet içeren hutbe vermişti.