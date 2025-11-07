90'lar Türkçe pop müziğin öncü ismi Yonca Evcimik önceki akşam yeni şarkısı 'Lambada'yı, İstanbul'daki bir mekanda düzenlenen özel partiyle kutladı.

Dansçılarıyla birlikte 'Lambada' şarkısına özel hazırladığı koreografiyle konuklarını karşılayan şarkıcıyı; Yeliz, Faruk K, Zeyno Gönenç, Ebru Aydın, Özgür Aras ve Deniz Seki gibi yakın dostları yalnız bırakmadı.

Evcimik yeni şarkısının heyecanını şu sözlerle dile getirdi: "Bugün benim için önemli bir akşam. Hem yeni şarkım 'Lambada'yı kutluyorum hem de sevdiğim dostlarımla bir aradayım."

Genç kalmanın sırrını da şu sözlerle dile getirdi: "Çalışıp üreterek genç kalıyorum. Yaşsız kadın olmayı ve fıstık gibi olmayı buna borçluyum. İçimdeki çocuk hiç büyümedi. Hep özgür bir kadın oldum."

62 yaşındaki Yonca Evcmik'in geçen günlerde sosyal medyada paylaştığı bikinili pozlarına beğeni ve yorum yağmıştı. Hayranları "18 görünümlü 62", "Hiç yaşlanmıyor" diye yazmıştı.