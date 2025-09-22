Adana'da '007 James Bond: Skyfall' filminin aksiyon sahnelerinin çekildiği 63 yıllık Kasım Gülek Köprüsü, yüksek hızlı tren projesi kapsamında yıkılıp, yerine alt geçit yapılacak.
Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde 1962 yılından bu yana tren hattının üzerinde hizmet veren Kasım Gülek Köprüsü için Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi kapsamında yıkım kararı alındı.
’007 James Bond: Skyfall’ filminde aksiyon sahnelerinin çekildiği köprüde yıkım işlemlerinin, 2026’nın ilk aylarında başlayacağı, yerine ise modern bir alt geçit inşa edileceği belirtildi. Yıkım ve alt geçit çalışmalarının 8 ayda tamamlanacağı bildirildi.
KÖPRÜNÜN YIKIMI ÜZÜNTÜ YARATTI
Bölgede 20 yıldır dönercilik yapan Semih Zümrütyaprak, simge haline gelen köprünün yıkılacak olmasından üzüntü duyduğunu, ancak yeniliklerin şehre olumlu katkı sağlayacağını söyledi.