Gülistan Doku soruşturması, Türkiye’de faili meçhul cinayetlerin dönüm noktası olacak gibi gözüküyor. Adalet Bakanlığı bünyesinde Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı kuruldu. Başkanlık; faili meçhul dosyalarını yeniden açmaya başladı. 81 ilde tüm adliyelerde yapılan tarama neticesinde ilk etapta 75 ilde 638 soruşturma dosyası ele alındı. 693 maktule ilişkin adalet süreci yeniden başlayacak.

ÖNCELİK KADIN VE ÇOCUKLARDA

Yeni kurulan bu birim, kamuoyunun yakından takip ettiği faili meçhul kadın ve çocuk cinayetlerini özenle inceleyecek. Açıklamaya göre; başkanlık ayrıca Cumhuriyet başsavcılıkları bünyesinde derdest bulunan dosyaların sistematik şekilde analiz edilmesini sağlayacak yöntemler de geliştirecek. Suçların cezasız kalmaması adına teknik, kriminal ve analitik yöntemler konusunda rehberlik yapılarak, ilgili kurumlar arasında güçlü bir bilgi akışı tesis edilecek. Çözülen dosyalar sonrası cezasızlık algısının önüne geçilmesi ve kamu vicdanının rahatlatılması hedefleniyor.

49 dosya ile İzmir ilk sırada

İnceleme kapsamına alınan dosya ve maktul sayılarında bazı iller yoğunluklarıyla dikkat çekiyor. Sıralamada İzmir 49 dosya ve 51 maktul ile ilk sırada yer alıyor. Onu 34 dosya ve 35 maktul ile Sakarya, 30 dosya ve 31 maktul ile Trabzon takip ediyor. İstanbul ve Ankara’da 10’ar dosya ve 10’ar maktul var. Listenin üst sıraları: Giresun ve Tokat 29’ar dosya ve 32’şer maktul, Tekirdağ 29 dosya ve 31 maktul, Malatya 24 dosya ve 24 maktul, Kahramanmaraş 19 dosya ve 21 maktul.