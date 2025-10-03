NBC News’in aktardığına göre Jones, 1990 yılında çalıştığı iş yerinde soygun girişiminde bulundu. Soygun sırasında iş yeri sahiplerini bıçaklayarak öldüren Jones, olay yerinde ağır yaralı olarak yakalandı.

1993’te çıkarıldığı mahkemede iki kez birinci derece cinayet ve silahlı soygun suçlarından yargılanan Jones, idam cezasına çarptırıldı.

“Hayır Efendim”

İnfaz öncesi son sözleri sorulan Victor Tony Jones, herhangi bir açıklama yapmayı reddetti ve sadece “Hayır efendim” demekle yetindi.

Zehirli İğneyle İnfaz

64 yaşındaki hükümlü, Florida Eyalet Cezaevi’nde zehirli iğneyle idam edildi. Bu infazla birlikte, Florida’da 1976’da idam cezasının yeniden yürürlüğe girmesinden bu yana bir yılda en fazla idamın gerçekleştirildiği dönem kayıtlara geçti.

Florida, bu yıl ABD genelinde en fazla idamın uygulandığı eyalet olurken, ülkede toplam 34 kişi idam edildi. Yıl bitmeden en az 8 infazın daha yapılması planlanıyor.