Bir dönemin alışveriş merkezlerinde ikonikleşen zincir mağazası Claire’s, iflas sürecine girdikten sonra 291 mağazasını kapatıyor. Renkli saç aksesuarları, uygun fiyatlı takılar ve gençlere yönelik ürünleriyle tanınan marka, yeni sahibiyle ayakta kalmaya çalışsa da kapanma süreci hız kazandı.

Marka, 2025 Ağustos ayında ikinci kez iflas başvurusunda bulundu. Bu gelişme, hem tüketiciler hem de perakende sektöründe yankı uyandırdı.

DEV ŞİRKET İKİNCİ KEZ İFLAS BAŞVURUSUNDA BULUNDU

İlk olarak 2018’de iflas eden Claire’s, Elliott Management Corp. ve Monarch Alternative Capital’ın mülkiyetine geçmişti. Ancak çevrim içi alışverişin yükselişi, tüketici eğilimlerindeki değişim ve fiziksel mağaza trafiğindeki düşüş, markanın toparlanmasını engelledi.

2025’te açıklanan yeni iflas başvurusunda şirketin tahmini varlık ve borçlarının 1 ila 10 milyar dolar arasında olduğu belirtildi. Bu gelişmenin ardından Claire’s, özel sermaye şirketi Ames Watson tarafından yaklaşık 140 milyon dolarlık bir anlaşmayla satın alındı.

SATIN ALMA YENİDEN UMUT OLMUŞTU

Ames Watson, Claire’s’in 950 mağazasını kapsayan satın alma anlaşmasında satıcı finansmanı olarak 36 milyon dolar sağladı. Ayrıca tedarikçi ve kira borçları gibi yükümlülükleri de devraldı. Bu satın almayla birlikte toplu mağaza kapatmaları bir süreliğine durdurulmuş ve belirli lokasyonlarda tasfiye satışları başlatılmıştı.

Şirket, bu hamlenin Claire’s’i yeniden gençlerin gözdesi bir marka haline getirmeyi amaçladığını belirtmişti. Ancak tüm bu çabalara rağmen kapanacak mağazaların listesi resmi olarak duyuruldu.

291 MAĞAZA KAPANIYOR

Yeni paylaşılan resmi belgelerde, ABD genelindeki 235 Claire’s ve 56 Icing mağazasının kapatılacağı bildirildi. Kapanacak mağazaların kesin tarihlerine dair bilgi verilmezken, toplamda 785 Claire’s ve 45 Icing mağazasının açık kalacağı belirtildi.

Toplamda yaklaşık bin 350 mağazaya sahip olan zincirin 400 kadar mağazasının ise geleceği belirsizliğini koruyor. Küresel ölçekte ise Claire’s hala 17 ülkede 2 bin 750 mağaza ile faaliyet gösteriyor.