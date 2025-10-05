Rite Aid yönetimi, web sitesinden yaptığı duyuruda, “Tüm Rite Aid mağazaları kapandı. Yıllar boyunca bize destek veren sadık müşterilerimize teşekkür ederiz.” ifadelerine yer verdi. Şirketin internet sitesi, yalnızca eski müşterilerin ilaç kayıtlarına erişebilmesi amacıyla bir süre daha açık kalacak.

4 MİLYAR DOLARLIK BORÇ ŞİRKETİ BATIRDI

1961 yılında kurulan ve uzun yıllar ABD’nin en büyük eczane zincirlerinden biri olarak faaliyet gösteren Rite Aid, son dönemde büyük rakipleriyle rekabet edemedi. Şirket, yasadışı reçete doldurma suçlamaları nedeniyle hukuk mücadelesi verirken finansal yükü daha da ağırlaştı.

Ekim 2023’te ilk iflas başvurusunu yapan şirketin borcu 4 milyar doları aşmıştı. Eylül 2024’e gelindiğinde bu borcun yalnızca yarısını ödeyebilen Rite Aid, 500 mağazasını kapatmak zorunda kaldı. Faaliyetlerini sürdürebilmek için 2,5 milyar dolarlık yeni kaynak bulan şirket, kalan borçlarını da ödeyemeyince Mayıs 2025’te ikinci kez iflas başvurusunda bulundu.

MAĞAZALAR TEK TEK RAKİPLERİNE SATILDI

Rite Aid’in kapanan mağazalarının büyük bölümü, sektördeki dev zincirler tarafından satın alındı. CVS Pharmacy, Walgreens, Albertsons ve Kroger gibi markalar, şirkete ait yüzlerce mağazayı devraldı.

ECZANE SEKTÖRÜNDE KAPANMA ZİNCİRİ

ABD’de son yıllarda perakende eczacılık sektöründe yaşanan daralma dikkat çekiyor. CVS, 2018-2020 yılları arasında 244 mağazasını kapatırken, 2021’de yaptığı açıklamada 2024 yılına kadar 900 mağazasını kapatacağını duyurmuştu. 2024’te bu sayıya 1.200 yeni mağaza kapanışı daha eklendi.

Uzmanlar, artan online satışlar, reçete dışı ilaç piyasasının büyümesi ve sağlık sigortası sistemindeki değişimlerin, eczane zincirlerinin sonunu hızlandırdığını belirtiyor.