Fransa’nın Vannes şehrinde bulunan Lagorce Oteli’nin avlusunun altında, 640 yıllık geçmişe sahip Château de l'Ermine kalesi keşfedildi. Fatih Dük IV. John tarafından inşa ettirildiği belirlenen bu devasa yapının, dönemin en ileri mühendislik teknikleriyle tek bir aşamada inşa edildiği anlaşıldı.

MİMARİ USTALIK VE GİZLİ HAZİNELER

Yapılan kazı çalışmaları, 42 metre uzunluğunda ve 17 metre genişliğinde, olağanüstü kalınlıktaki duvarlara sahip görkemli bir konutu ortaya çıkardı. Hendeklerle çevrili ve kare bir kuleyle korunan şatonun inşaatında kullanılan malzemelerin tekdüzeliği, yapının IV. Jean’ın sahip olduğu büyük mali güçle kısa sürede tamamlandığını kanıtladı.

Şato içerisinde araştırmacılar, süslemeleriyle dikkat çeken görkemli bir merdiven ve çok sayıda basamak buldu. Kaleyi çevreleyen hendekteki nemli toprak yapısı sayesinde, organik maddeler ve günlük kullanım eşyaları mucizevi bir şekilde çürümeden günümüze kadar ulaştı.

14. YÜZYIL YAŞAMI GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Arkeologlar, kazı alanında 14. yüzyıldaki saray yaşamını yansıtan çok sayıda değerli obje tespit etti. Bulunan parçalar arasında mücevherler, sikkeler, antik asma kilitler, mutfak gereçleri ve hatta tahta fıçı parçaları yer alıyor. Bu buluntular, Orta Çağ Fransa’sındaki sosyal ve ekonomik yaşamı canlı bir şekilde gözler önüne serdi.

Öte yandan, tarihteki benzer tesadüf eseri keşifler de dikkat çekiyor. Daha önce İngiltere’nin Suffolk bölgesinde kayıp bir çekici arayan kişinin, 1600 yıl önce saklanmış 6,3 milyon dolar değerindeki altın ve gümüş Roma sikkelerini bulması, arkeoloji tarihinin en büyük keşiflerinden biri olarak kabul ediliyor.