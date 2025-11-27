Hong Kong'taki Tai Po bölgesindeki Wang Fuk Court apartman sitesinde çıkan ve "son 77 yılın en ölümcül yangını" ilan edilen yangın, 2 gün sonra kontrol altına alındı.

Facia sonucu en az 65 kişi yaşamını yitirdi, yangın esnasında dev gökdelenlerde bulunan yüzlerce kişiye ise hala ulaşılamıyor.

Hong Kongun 77 yılın en ölümcül yangınına karşı kentin lideri John Lee 300 milyon Hong Kong doları tutarında bir yardım fonu kurulacağını açıkladı.

Sekiz gökdelene ev sahipliği yapan sitede, 4 bin 600'den fazla kişi yaşıyordu.

POLİS: 'YANGININ SEBEBİ İHMAL'

Polis, faciadan binaların onarım çalışmalarını yapan şirketi sorumlu tuttu. Şirketten 3 personel tutuklandı.

Hükümet, Prestige Construction and Engineering isimli bir şirketin tadilattan sorumlu olduğunu duyurdu.

Yetkililer yangının asıl nedenini araştırırken polis bakım işlerinden sorumlu şirketin ofisinde arama yaptı ve çok sayıda belgeye el koydu.

Polis baskında ihale belgeleri çalışan listesi 14 bilgisayar ve üç cep telefonu aldı.

Emniyet yetkilisi Eileen Chung “Şirketin sorumlu kişilerinin ağır ihmali var. Bu ihmal yangının kontrolsüz yayılmasına ve büyük can kaybına yol açtı” dedi.

BAMBU İSKELELER ÇIRA GİBİ YANDI

Ortaya çıkan görüntüler, bambu iskelelerin yanmaya başladıktan sonra patladığını ve diğer binalara yangını sıçrattığını ortaya koydu. İnşaat ağları da çıra etkisi yaratarak ateşin hızla yayılmasına sebep oldu.

Hükümet, bambu iskelelerin kullanımı bitirmek için yasalar getirmişti. Ancak yavaş bir elden çıkarma öngörülüyordu. Facia sebebiyle bu süreç hızlandırılacak.

FACİA MAĞDURLARINA BAĞIŞ YAĞMURU

Hong Kong hükümeti, facia'dan sonra yeniden inşa ve yardımlar için 38 milyar dolar bütçe ayırdı. Çin'in en zengin şirketleri de ayrı ayrı 20 milyon dolar bağış yaptı.

Bağışçıların arasında Tencent, PDD, Mixue gibi şirketler yer aldı. Hong Kong yönetimi, etkilenen her aileye 1.200 dolar yardımda bulunacaklarını duyurdu.

Bu esnada facia mağdurları büyük spor salonlarında geçici olarak ağırlanıyor. Kriz geçene kadar toplanma alanları, yanan gökdelenlerin sakinlerine tahsis edildi.