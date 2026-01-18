İşi gücü bırakarak dünyayı gezmeye başlayan Dan Grech, özellikle Afrika'da 35 ülke dolaştı. The Express'in haberine göre deneyimlerini paylaşan gezgin; Gabon, İzlanda ve Arjantin'i "en unutulmaz ülkeler" olarak sıraladı.

AFRİKA'NIN SON CENNETİ

Grech'e göre Batı Afrika'da yer alan Gabon, beklediğinin çok ötesinde bir deneyim sundu. "Gabon inanılmaz derecede misafirperver insanlara, keşfedilecek devasa vahşi doğaya ve olağanüstü bir hayvan çeşitliliğine sahip" diyen Grech, ülkenin doğasına özellikle vurgu yaptı.

Atlas Okyanusu kıyısında, yoğun tropikal ormanlarla kaplı Gabon; şempanzeler, goriller ve hatta fillerin doğal yaşamda görülebildiği nadir ülkelerden biri olarak biliniyor. Yıllık ortalama sıcaklık 26 derece civarında seyrederken, ülkeyi ziyaret etmek için en uygun dönem mayıs-eylül arasındaki kuru sezon olarak öne çıkıyor.

"HAYATIMDA GÖRDÜĞÜM EN ETKİLEYİCİ MANZARALAR"

Gezginin listesinde İzlanda da oldukça önemli yer tuttu. "Şimdiye kadar gördüğüm en olağanüstü manzaralar kesinlikle İzlanda'daydı" diyen Grech, ülkenin doğasını kelimelerle anlatmanın zor olduğunu belirtti.

"Buz ve ateş ülkesi" olarak anılan İzlanda; volkanları, şelaleleri, jeotermal alanları ve kuzey ışıklarıyla ünlü. Reykjavik, Güney Sahili, Snaefellsnes Yarımadası ve Skogafoss Şelalesi, turistlerin en çok ilgi gösterdiği noktalar arasında bulunuyor. Ülkede sıcaklıklar kışın -1 dereceye kadar düşerken, yaz aylarında ortalama 11 dereceye kadar çıkıyor.

"CİDDİ CİDDİ YERLEŞMEYİ DÜŞÜNDÜM"

Grech'in en güçlü bağ kurduğu ülke ise Arjantin oldu. Ünlü gezgin, bu ülke için "O kadar sevdim ki ciddi olarak oturum izni almayı düşündüm" ifadelerini kullandı.

Güney Amerika'nın bu ülkesi; tango kültürü, Iguazu Şelaleleri, Patagonya'nın eşsiz doğası ve Buenos Aires'in canlı şehir hayatıyla dikkat çekiyor. Misiones bölgesi, Ibera bataklıkları ve doğal yaşam zenginliği de gezginleri cezbeden unsurlar arasında. Başkent Buenos Aires'te yıl boyunca ortalama gündüz sıcaklığı yaklaşık 18 derece seviyesinde.