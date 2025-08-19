Fatih Tatar, koleksiyon merakının çocukluk yıllarında başladığını anlatarak, ilk göz ağrısı olan üç tekerlekli bisikletin kendisi için büyük bir anlam taşıdığını söyledi. O bisikleti kullandığı yıllarda bir mahallenin çocuklarına mutluluk verdiğini belirten Tatar, “O bisikletin bizden sonraki nesillere de bir şeyler anlatması gerektiğini düşündüm. Bu fikirle koleksiyonculuk yolculuğum başladı” dedi.

7 BİN ADET PARÇA BİRİKTİRDİ

Yıllar içinde mezatlardan ve antika pazarlarından satın aldığı, bazen hediye edilen, bazen de takas yoluyla elde ettiği parçaları biriktiren Tatar, bugün 7 bine yakın objeye sahip. Koleksiyonunda ütü, çevirmeli telefon, lambalı radyo, eski teraziler, av tüfekleri, siyah beyaz ve renkli televizyonlar gibi geçmişin izlerini taşıyan çok sayıda eşya bulunuyor. Bu eşyaları dükkanının üst katında sergileyen Tatar, hem müşterilerini hem de meraklı ziyaretçileri ağırlıyor.

ANTİKA PAZARLARINDAN MEZATLARA

Eski eşyaların kendisi için sadece bir obje olmadığını vurgulayan Tatar, teknolojik dönüşümün de bu ilgiyi beslediğini ifade etti. “Pompalı ocaktan tüp gaza, lambalı radyodan kasetçalara, siyah beyazdan renkli televizyona kadar pek çok dönüşüme tanıklık ettim. Bu da beni daha çok eskiye yöneltti” diye konuştu. Tatar, Manavgatlıların da aile yadigarı eşyaları bağışlayarak koleksiyonuna katkı sağladığını, bazen elinde fazla olan parçaları başka koleksiyonluk ürünlerle değiştirdiğini belirtti.

GENÇLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Koleksiyonunun sadece kendisine değil, topluma da hizmet etmesini isteyen Tatar, öğrencilerin ziyaretlerinden büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Özellikle gençlerin geçmişte kullanılan eşyaları görmesinin önemli olduğunu dile getiren Tatar, “Genç neslin bu objelerle tanışması, geçmişin izlerini daha yakından hissetmesine katkı sağlıyor” dedi.