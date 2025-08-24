Almanya’nın Erftstadt kentinde 1960 yılından bu yana faaliyet gösteren balık ürünleri üreticisi Wechsler Feinfisch iflas başvurusunda bulundu. Şirketin ürünleri ise Rewe, Edeka, Alnatura ve Globus gibi büyük market zincirlerinde satılmaya devam ediyor.

Artı49'da yer alan habere göre, şirketin uzun süredir finansal baskı altında olduğu belirtiliyor. 2024 yılında yönetimi aileden devralan Theodor Jansen’in borç yükü en önemli nedenlerden biri olarak gösterildi. Ayrıca Kasım 2024’te firmanın Polonya’daki tütsüleme tesisinin devre dışı kalması, özellikle yılbaşı gibi yoğun dönemlerde üretim kapasitesini düşürdü. Bu gelişmeler birleşince şirket iflas sürecine girdi.

İflas kararına rağmen Wechsler ürünleri Almanya’daki zincir marketlerde satışta kalmaya devam edecek.