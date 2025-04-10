2022 yılında hizmet vermeye başlayan AcnTurk Sigorta, uygun fiyat politikası ile kısa sürede 650 binin üzerinde poliçe kesti.



Habertürk'te yer alan habere göre; Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), AcnTurk Sigorta’nın yeni sigorta sözleşmesi yetkisini geçici süre ile durdurdu.



650 BİN SİGORTALI GÜVENCESİZ KALDI



Alınan kararla birlikte şirketin halihazırda poliçeye sahip olan yaklaşık 650 bin sigortalısı güvencesiz kaldı. Şirketin geçen haftadan bu yana hasarları ödeyemediği öğrenilirken şirket yetkilileri yaklaşık 1 aydır şirkete ilişkin dedikodular nedeniyle poliçe iptalleri olduğunu bu nedenle şirketten para çıkışı olduğunu ve mevcut hasarları ödemekte zorlandıklarını söylediler.

GAYRİMENKUL SATIŞINA BLOKE ETKİLİ OLDU

AcnTurk Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Murat Büyükçelebi, kasko ve sağlık sigortasında hızlı büyümeleri nedeniyle özellikle yabancı sermayeli sigorta şirketlerini rahatsız ettiklerini kaydederek, "Şirketin nakit sorunlarını halletmemiz için İstanbul Davutpaşa'da bulunan gayrimenkulü holding sattık. Ancak bu paraya bloke konuldu. Bu durum şirketin günlük işlemlerini yürütmemizde zorlanmamıza neden oldu. Zaten daha önce de bu gayrimenkulümüz ile ilgili bir yandan müteahhit diğer yandan değerleme kaynaklı sorunlar yaşamıştık. Gayrimenkulü değerlediğimiz için yeni kurulan şirket karda görünüyordu. Bu diğer şirketlerin dikkatini çekti. Daha sonra burada bir proje yapmaya çalıştık ancak bu kez gayrimenkuldeki durgunluk nedeniyle anlaştığımız müteahhit işi yapmaktan vazgeçti" diye konuştu.

2 MİLYAR LİRA EK SERMAYE İSTENDİ