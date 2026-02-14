Ekonomi yönetimi yurt dışında sermaye ararken Türkiye’den geçen yıl 16.6 milyar dolarlık rekor kaynağı belirsiz para çıkışı yaşandı. Rekor çıkış, 2025 yılı ortalama dolar kuruyla 658.7 milyar TL’ye karşılık geliyor. Kaynağı belirsiz para çıkışının yanı sıra vatandaşların yurt dışı yatırımları da 2025’te rekor kırarken, rezervlerde tarihi bir düşüş gerçekleşti. 2025, ekonomide olumsuz anlamda rekorların yılı oldu. Merkez Bankası’nın (TCMB) verilerine göre Türkiye’nin cari açığı 2024’te 10.4 milyar dolar olurken, bu değer 2025’te 25.2 milyar doları aştı. Cari denge yalnızca Aralık 2025’te 7.2 milyar dolarlık açık verdi. 25.2 milyar dolarlık cari açık yüksek miktardaki borçlanmayla finanse edildi. 2024’te 19.6 milyar dolarlık kredi kullanılırken, bu değer 2025’te 36.2 milyar dolara ulaştı.

FAİZE 133 MİLYAR DOLAR GİTTİ

Ödemler dengesi verilerindeki bir diğer çarpıcı nokta ‘kaynağı belirsiz para’ anlamına gelen net hata noksan kaleminde görüldü. Geçen yıl 16.6 milyar dolar büyüklüğündeki kaynağı belirsiz sermaye, Türkiye’den çıktı. 2023’ten bu yana bakıldığında da 37.3 milyar dolarlık ‘gizemli’ döviz çıkışı yaşandı. Ekonomistler, net hata noksandaki rekorların altın ithalatına getirilen kotayla ilişkili olabileceğini tahmin ediyor. Hem oluşan güven kaybıyla hem de ‘değerli TL’ politikası nedeniyle vatandaşların yurt dışından gayrimenkul alımı geçen yıl dolar bazında yüzde 24’lük artışla 2 milyar 675 milyon dolara yükseldi. Ekonomist Mustafa Sönmez, ödemeler dengesi verilerini “2025’te 36 milyar dolarlık kredi kullanmanın sonunda dış borç yükü 560 milyar doları aştı. Saray rejimi, 2025’te 25 milyar dolarlık, 8 yılda ise 133 milyar dolarlık dış borç faizi ödendi” ifadesiyle değerlendirdi.

Döviz rezervinde tarihi düşüş

Merkez Bankası’nın rezervleri altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş sayesinde rekordan rekora koşarken, döviz rezervinin büyüklüğünde ise tarihi bir düşüş gerçekleşti. TCMB’nin döviz cinsinden net rezervi 2025’te 22 milyar dolar azaldı. Düşüşün nedeni başta 19 Mart olmak üzere CHP’ye yönelik operasyonların ardından yüklü rezerv satışları yapılması oldu. TCMB’nin 1984’ten bu yana döviz rezervinin en hızlı azaldığı yıl 31.8 milyar dolarla pandemi senesi 2020 olurken, 2025 ise en sert düşüşün görüldüğü ikinci yıl olarak belirlendi.