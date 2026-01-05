1989 yılında Pasifik Okyanusu’nun ortasında tekneleri balinalar tarafından batırılan William ve Simone Butler çiftinin inanılmaz hayatta kalma mücadelesi, denizcilik tarihinin en çarpıcı hikayelerinden biri olarak hafızalardaki yerini koruyor.

BALİNALAR GEMİLERİNİ BATIRDI

Modern denizcilik tarihinin en sıra dışı hayatta kalma hikayelerinden biri, 15 Haziran 1989’da Pasifik Okyanusu’nun derinliklerinde başladı. Dünyayı dolaşmak üzere 12 metrelik "Siboney" adlı yatlarıyla yola çıkan William ve Simone Butler çifti, yolculuklarının üçüncü haftasında, Kosta Rika kıyılarından yaklaşık 1.200 mil açıkta bir grup balinanın saldırısına uğradı. Tekneleri kısa sürede sulara gömülürken, çiftin yanlarına alabildiği birkaç parça eşya ve küçük bir cihaz, 66 gün sürecek yaşam savaşının anahtarı oldu.

YANLARINDAKİ CİHAZ KURTARICILARI OLDU

Tekne batmadan saniyeler önce bir lastik bota atlamayı başaran çiftin yanında kısıtlı miktarda yiyecek, balıkçılık malzemeleri ve "Survivor-35" adı verilen manuel bir su arıtma cihazı vardı. Deniz suyunu içme suyuna dönüştüren bu 3 kilogramlık pompa, Butler çiftinin okyanusun ortasında susuzluktan ölmesini engelleyen en kritik unsur oldu.

GÜNDE BİR KİLO ÇİĞ BALIK YEMİŞLER

Açık denizde geçen iki aydan fazla sürede çift, temel olarak çiğ balıkla beslendi. O dönem 60 yaşında olan William Butler, hastanede verdiği röportajda hayatta kalma disiplinlerini şu sözlerle anlatmıştı: "Kendimi günde yaklaşık 1 kilo çiğ balık yemeye zorladım ve karımı da aynısını yapması için zorladım. Bu, hayatta kalmamızın tek yoluydu." Besleyici olsa da bu diyet vücutlarını korumaya yetmedi; 66 günün sonunda her ikisi de yaklaşık 23’er kilo kaybetti.

KÖPEKBALIKLARIYLA 66 GÜN

Butler çifti, salla sürüklendikleri süre boyunca sadece açlıkla değil, botun etrafında dönen köpekbalıkları ve balıkların beslenme çılgınlıklarıyla da mücadele etti. Fiziksel ve psikolojik sınırların zorlandığı bu sürecin sonunda, Kosta Rika Sahil Güvenliği tarafından fark edilerek kurtarıldılar. Hastaneye kaldırıldıklarında ağır güneş yanıkları ve sıvı kaybı yaşamalarına rağmen genel sağlık durumlarının şaşırtıcı derecede iyi olduğu bildirildi.

95 YAŞINA KADAR YAŞADI

Kurtarıldıktan sonra okyanustan bir süre uzak kalmak istediklerini belirterek dağlara ve kırlara çekilen çiftten acı haber geçtiğimiz aylarda geldi. Hayatı boyunca 74 bin deniz milinden fazla yol katetmiş deneyimli bir denizci olan William "Bill" Butler, Haziran 2024’te 95 yaşında hayatta gözlerini yumdu. Eşi Simone ise ondan birkaç yıl önce hayatını kaybetmişti.