Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Şapköy’de, yarım asrı aşan ilginç bir hikâye bugün devasa bir ekonomi çarkına dönüştü. 1960 yılında Gaziantep’te askerlik görevini yaparken menengiç ağaçlarına Antep fıstığı aşılamayı öğrenen Hüseyin Çolak, bu kadim bilgiyi memleketine taşıyarak bölgede adeta bir tarım devrimine imza attı. Tek bir adımla başlayan bu dönüşüm, bugün tüm köyün ana gelir kaynağı haline geldi.

BÖLGENİN GELİR KAPISI OLDU

Askerlik dönüşü köyündeki yabani menengiç ağaçlarını aşılamaya başlayan Çolak, ilk meyveleri aldıktan sonra tekniği tüm bölgeye yaymak için kolları sıvadı. Yıllar içinde devlet desteklerinin de devreye girmesiyle birlikte, aşılanan ağaç sayısı ve fıstık üreticisi oranı hızla katlandı. Bir zamanlar sadece dağlarda kendi kendine yetişen yabani ağaçlar, bugün Çanakkale'nin en değerli tarım hazinelerinden birine dönüştü.

369 BİN AĞAÇTAN REKOR HASAT

Günümüzde Şapköy ve çevresindeki 4 bin 744 dekarlık geniş bir alanda Antep fıstığı üretimi aralıksız sürdürülüyor. Bölgede 345 bini tam verim çağında, 24 bini ise henüz genç olmak üzere toplam 369 bin Antep fıstığı ağacı yer alıyor. İklim koşullarına göre değişkenlik gösterse de her yıl bölgeden ortalama 660 ton fıstık elde ediliyor.

HEDEF 60 BİN YENİ AŞI

Topraklarındaki potansiyeli her geçen gün artıran üreticiler, gelecek yıl için de hedeflerini büyüttü. Bölgedeki henüz değerlendirilmemiş yabani menengiç ağaçlarına 60 bin adet göz aşılaması daha yapılması planlanıyor. 64 yıl önce bir askerin merakıyla başlayan bu serüven, gelecekte bölgenin fıstık üretiminde adından çok daha fazla söz ettireceğini kanıtlıyor.

KALP SAĞLIĞINI DOĞRUDAN ETKİLİYOR

Hem ekonomik değeri hem de eşsiz lezzetiyle öne çıkan Antep fıstığı, insan sağlığı için adeta bir doğal şifa kaynağıdır. İçerdiği sağlıklı yağlar ve antioksidanlar sayesinde kötü kolesterolü düşürerek damar sağlığını korumaya yardımcı olan bu lezzetli kuruyemiş, kalp sağlığını doğrudan destekler. Düşük glisemik indeksi ve yüksek lif oranı ile kan şekerindeki ani dalgalanmaların önüne geçerken, zengin lif yapısıyla da bağırsak hareketlerini düzenleyip sindirimi kolaylaştırır.

GÖZ HASTALIKLARINA KARŞI KORUYOR

Besin değerleri açısından oldukça zengin olan Antep fıstığı, yüksek B6 vitamini içeriği sayesinde alyuvar üretimini destekleyerek vücut direncini artırır ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Ayrıca yapısında barındırdığı lutein ve zeaksantin maddeleri ile yaşa bağlı gelişen göz hastalıklarına karşı koruyucu bir kalkan oluşturarak göz sağlığının korunmasında da önemli bir rol oynar.