Türkiye’de şeffaflık her geçen gün daha da azalmaya başladı. Orman niteliğini kaybettiği gerekçesiyle orman sınırları dışına çıkarılan 662 bin hektar arazi ‘sır’ oldu. Türkiye Ormancılar Derneği (TOD), 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 2/B maddesi ile orman vasfını kaybettiği gerekçesiyle orman sınırları dışına çıkarılan arazilere ne olduğunun bilinmediğini açıkladı. Bu alanların ne kadarının satıldığı, ne kadarının tapuya tescil edildiği, ne kadarının satış için bekletildiği konusunda bugüne kadar net bilgi verilmedini belirten TOD, ormanlara ne olduğunu öğrenmek için Tapu Kadastro, Milli Emlak ve Orman Genel Müdürlükleri’nden bilgi talebinde bulundu.

İSTANBUL’DAN DAHA BÜYÜK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçen hafta, “5 milyon vatandaşımızın heyecanla beklediği bir adım atıyoruz” diyerek orman vasfını yitirmiş alanların kullanıcılarını yıl sonuna kadar tespit edip tapu dağıtım sürecini hızlandıracaklarını açıklamıştı. Kurum’un açıklamasına karşın bu alanların akıbetinin bilinmediği ortaya çıktı. TOD, yıllardır süren 2/B uygulamalarının şeffaflıktan uzak yürütüldüğünü, orman sınırı dışına çıkarılan 662 bin hektar alanın akıbetinin meçhul olduğunu belirtti. Sır gibi saklanan ormanlık alanlar İstanbul’un yüz ölçümüden (yaklaşık 546 hektar) yüzde 21 daha büyük bir alanı kaplıyor.

‘Ormana geri verin’

TOD, satılmayan ya da satış bekleyen bu arazilerin ağaçlandırılmak üzere Orman Genel Müdürlüğü’ne devredilmesini istedi. Türkiye’nin Paris İklim Sözleşmesi kapsamında 2030 yılına kadar “Yüzde 21’e varan emisyon artışından azaltım” hedefi olduğunu hatırlatan TOD, verilen taahhütlerin yerine getirilebilmesi ve orman bütünlüğünün sağlanması için orman vasfı kaybettirilmiş arazilerin yeniden ormana kazandırılması gerektiğini ifade etti.