ABD'li Martha Ann Lillard, çocuk felci nedeniyle yaklaşık 73 yıl boyunca "demir akciğer" olarak bilinen mekanik solunum cihazına bağlı yaşadıktan sonra 78 yaşında hayatını kaybetti.

5 YAŞINDAN BERİ BU ŞEKİLDE YAŞADI

People dergisinin haberine göre, Lillard 1953 yılında, çocuk felci aşısının yaygın kullanıma girmesinden önce henüz 5 yaşındayken virüse yakalandı. Hastalık nedeniyle bilincini kaybeden ve vücudunda felç gelişen Lillard, o dönemde yaygın olarak kullanılan negatif basınçlı solunum cihazı "demir akciğer" ile hayata tutundu.

AKCİĞER KAPASİTESİ AZALDI

Yoğun tedavi sürecinin ardından yeniden yürümeyi başaran Lillard'ın sağ kolundaki felç kalıcı olurken, akciğer kapasitesi ise normalin yaklaşık dörtte biri seviyesinde kaldı. Modern solunum cihazlarını denemesine rağmen yeterli fayda göremeyen Lillard, yaşamını yıllarca demir akciğer cihazıyla sürdürdü.

CİHAZ BOZULUNCA SOLUNUM BİTTİ

Son yıllarında çocuk felci sonrası sendromu ve iki kez geçirdiği COVID-19 enfeksiyonunun etkileriyle mücadele eden Lillard'ın sağlık durumu ağırlaştı. Uzun COVID nedeniyle günün tamamını cihazın içinde geçirmek zorunda kalan Lillard'ın, 1940'lı yıllarda üretilen demir akciğer cihazı arızalandı.

Yedek parçalarının artık üretilmemesi ve cihazı onarabilecek uzman bulunamaması nedeniyle mekanik solunum sistemi tamamen devre dışı kaldı. Lillard, 26 Haziran'da yaşamını yitirirken, ölümü "demir akciğer" teknolojisini kullanan son isimlerden birinin vedası olarak değerlendirildi.

Uzmanlar, çocuk felci aşılarının yaygınlaşması sayesinde günümüzde "demir akciğer" kullanımının neredeyse tamamen sona erdiğine dikkat çekiyor.