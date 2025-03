İngiltere, Liverpool'da yaşayan ve TikTok'ta "@blue_peter" kullanıcı adıyla paylaşım yapan 89 yaşındaki Peter, 68 yıldır her cuma günü eşine çiçek alıyor ancak yaptığı jest bununla sınırlı değil.

Peter, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak "68 yıldır her cuma eşime çiçek alıyorum" dedi. Videoda bir mağazada elinde çiçek kutusuyla yürüyen Peter, bu tatlı geleneğini sürdürüyor. Ancak onu özel kılan, her hafta eşine sevdiği yönlerini anlatan bir not yazması. Çiçekleri arabasına yerleştirdikten sonra eşine sevgisini ifade eden notlar yazan Peter, izleyenleri duygulandırdı.

Peter'ın hikayesi sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Bir kullanıcı, "Babam da her hafta anneme çiçek alırdı. Demans hastası olduğunda bile ona çiçek almaktan vazgeçmedi. Annemin vefatından sonra da her hafta çiçek alıp urnesinin yanına koyuyor" diyerek duygularını paylaştı. Peter ise bu mesaja, "Babanız harika bir adam olmalı, Tanrı onu korusun" diyerek karşılık verdi.

Başka bir kadın ise "Tüm kadınlar değer gördüğünü hissetmek ister. Bu yüzden yaptıklarınız çok kıymetli. Gerçek aşkı göstermenin küçük yolları bile çok şey ifade ediyor" diye yazdı.