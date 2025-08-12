Türkiye'de sürekli oturum izni bulunan Ruslar, hızlı bir şekilde Türkiye'yi terk etmeye devam ediyor.



Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından açıklanan verilere göre, geçtiğimiz yıl 69 binin üzerinde Rus vatandaşı Türkiye'den ayrılma kararı aldı.





2023 yılı itibarıyla Türkiye'de ikamet etmekte olan 154 bin Rus, geçtiğimiz yıl itibarıyla 85 bine düşerken, yaklaşık 69 bin Rus vatandaşının Türkiye'yi terk etmesinin arkasında ekonomik nedenler yatıyor.



EN BÜYÜK SEBEP ENFLASYON



Uygulanan hatalı ekonomi politikaları nedeniyle Türkiye'de görülen yüksek enflasyon, gıda, hizmet sektörü ve çok sayıda kalemde fiyatların hızla artmasına neden olurken, artan hayat pahalılığı nedeniyle İstanbul ve Antalya gibi şehirler Avrupa'nın önemli başkentlerinden bile daha pahalı hale geldi.

Bu durum nedeniyle Rus vatandaşlarının bir kısmı ülkelerine dönme kararı alırken, büyük bir bölümü ise Balkan ülkeleri gibi görece daha uygun ve küçük ekonomiye sahip yerlere taşındı. “İzvestiya”ya konuşan Rus vatandaşları, yüksek fiyatların yanı sıra ikamet izninin (VNZH) uzatılmasındaki zorlukların da göç kararında etkili olduğunu aktardı.



SINIRLAMALAR ARTTI, RUSLAR TÜRKİYE'YE KÜSTÜ



Türkiye'yi terk eden Rus sayısındaki artışın bir başka temel sebebi ise kamuoyunda artan tepkilerin ardından yabancıların mülk sahibi olabilmelerine ilişkin getirilen kısıtlamalar oldu. Büyükelçilik, ayrıca yabancıların mülk edinme ve kiralama imkanlarının bazı bölgelerde sınırlandırıldığını, vergilerin artırıldığını ve göçmen denetimlerinin sıkılaştığını bildirdi. Ağustos 2024’te İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, turist ikamet izinlerinin verilmeyeceğini açıklamıştı.





