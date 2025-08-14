FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle payları Hazine'ye devredilen ve bünyesinde Pierre Cardin, Cacharel ve U.S. Polo Assn. gibi dünyaca ünlü tekstil markalarının lisans haklarını elinde bulunduran giyim devi Aydınlı Giyim Grubu satışa çıkarıldı.

TMSF tarafından yayınlanan ilanda, şirketin Hazine mülkiyetindeki yüzde 100'lük payı için 20 milyar 350 milyon TL muhammen bedel belirlenirken, ihaleye katılım bedeli ise 1,2 milyar TL olarak açıklandı.



TÜRKİYE'DE 384 MAĞAZASI BULUNUYOR



Halihazırda Türkiye'de hizmet veren 384 mağazası bulunan giyim devinin yurt dışında ise 306 mağazası bulunmakta. 690 mağazalı tekstil devinin satışı için ihale tarihi açık artırma usulüyle 23 Eylül 2025'te yapılacak.

El konulmadan önce Mustafa Şevki Kavurmacı ve oğlu Ömer Faruk Kavurmacı’ya ait olan Aydınlı Giyim Grubu, FETÖ üyesi olmak suçlamasıyla TMSF yönetimine geçmişti.





